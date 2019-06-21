https://news.day.az/world/1131186.html Назначен исполняющий обязанности спикера парламента Грузии
Назначен исполняющий обязанности спикера парламента Грузии
Обязанности председателя парламента Грузии временно будет исполнять первый вице-спикер Тамар Чугошвили.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, нынешний председатель Ираклий Кобахидзе обратится в парламент в связи с отставкой.
Согласно процедурным правилам, если председатель парламента досрочно покидает пост, то в течение 14 дней избирается новый председатель.
По некоторым данным, правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" выдвинет на пост нового председателя кандидатуру руководителя парламентского большинства Арчила Талаквадзе.
Отметим, что председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе 21 июня подал в отставку.
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