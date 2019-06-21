Обязанности председателя парламента Грузии временно будет исполнять первый вице-спикер Тамар Чугошвили.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, нынешний председатель Ираклий Кобахидзе обратится в парламент в связи с отставкой.

Согласно процедурным правилам, если председатель парламента досрочно покидает пост, то в течение 14 дней избирается новый председатель.

По некоторым данным, правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" выдвинет на пост нового председателя кандидатуру руководителя парламентского большинства Арчила Талаквадзе.

Отметим, что председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе 21 июня подал в отставку.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!