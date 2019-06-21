Из-за землетрясения магнитудой 6,0 в провинции Сычуань на юго-западе Китая было эвакуировано более 80 тысяч человек, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Синьхуа.

Подземный толчок случился в понедельник в уезде Чаннин города Ибинь этой провинции. Его эпицентр находился в точке с координатами 28,34 градуса северной широты и 104,90 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 16 километров. В результате землетрясения 13 человек погибли, 220 человека получили травмы, передает Day.Az.

По информации местной администрации, к данному моменту в пострадавшем районе построили 27 пунктов временного размещения пострадавших.

При землетрясении были повреждены 156 тысяч жилых построек, в частности 46 тысяч из них находятся в аварийном состоянии.

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