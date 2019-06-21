Около здания парламента Грузии в Тбилиси возобновилась акция протеста. Об этом сообщает гражданский активист Николай Левшиц.

20 июня в Тбилиси прошла многотысячная акция, которую с применением силы разогнала полиция. Она применила слезоточивый газ и резиновые пули. По последним данным, пострадали 240 человек. МВД Грузии сообщило, что 305 человек были задержаны, передает Day.Az со ссылкой на meduza.io.

Участники акции требовали отставки спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, а также руководителей МВД и службы госбезопасности. 21 июня стало известно, что Кобахидзе покинет свой пост.

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