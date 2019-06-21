Сотрудниками министерства внутренних дел задержаны 305 человек за участие во вчерашней акции в Тбилиси. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой Rustavi 2, говорится в заявлении МВД страны.

Также отмечается, что в ходе вчерашней акции разного рода телесные повреждения получили как участники акции, так и правоохранители. МВД заявляет, что полиция использовала специальные средства - слезоточивый газ, нелетальное оружие, водометы. Также утверждается, что их использование носило пропорциональный угрозам характер.

"В целях предотвращения вторжения в здание парламента, восстановления общественного порядка, возвращения акции в правовые рамки, отражения нападений на полицейских и предотвращения группового нарушения правопорядка полиция была вынуждена использовать специальные средства принуждения, предусмотренные законом Грузии "О полиции", - слезоточивый газ, нелетальное оружие и водометы", - заявил на брифинге заместитель министра внутренних дел Владимир Борцвадзе.

По словам замминистра, несмотря на это, агрессивная часть участников акции продолжала нарушать закон в течение всей ночи.

"На рассвете они уничтожили автомобили полицейских, и граждан и нанесли ущерб частным объектам на близлежащей территории. За различные правонарушения задержаны 305 участников акций", - отметил Борцвадзе.

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