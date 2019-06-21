Бывший премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили отреагировал на массовые акции протеста в Тбилиси.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Rustavi 2, Квирикашвили назвал осудил разгон протестующих полицией, в результате которого пострадали сотни людей, многие из которых получили серьезные ранения и даже потеряли зрение.

"Правительство сделало серьезную ошибку, и признало ее очень поздно", - отметил он, добавив, что огонь резиновыми пулями и разгон демонстрантов слезоточивым газом был чрезмерным шагом.

"Я думаю, что есть единственный способ вывести ситуацию из тупика и сделать власть легитимной и советую Бидзине Иванишвили немедленно объявить о политической реформе, которая будет включать в себя поправки в Конституцию и переход к пропорциональной системе выборов в парламент, закрепить обязанность граждан Грузии голосовать (не может половина населения выбирать правительство для всех), а также объявить дату внеочередных выборов, которые состоятся с учетом этих изменений", - подчеркнул экс-премьер.

Он также призвал министра внутренних дел Гиорги Гахария уйти в отставку. "Он также должен взять на себя ответственность за ущерб, нанесенный нашим детям и обществу вчера, и покинуть свой пост", - сказал Квирикашвили.

Э. Алиев

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