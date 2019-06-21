https://news.day.az/world/1131208.html Дональд Трамп продлил санкции против КНДР
Дональд Трамп продлил санкции против КНДР
резидент США Дональд Трамп, как и ожидалось, продлил еще на год санкции против КНДР, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Белый дом распространил уведомление Трампа конгрессу, в котором он сообщает, что считает нужным продлить санкции, введенные в 2008, 2010, 2011, 2015 и 2016 годах.
Президент США Дональд Трамп, как и ожидалось, продлил еще на год санкции против КНДР.
Белый дом распространил уведомление Трампа конгрессу, в котором он сообщает, что считает нужным продлить санкции, введенные в 2008, 2010, 2011, 2015 и 2016 годах.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре