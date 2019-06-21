Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки из России в Грузию, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Он поручил правительству обеспечить возвращение россиян, временно находящихся на территории Грузии.

Кроме того, президент рекомендовал туроператорам на время запрета полетов не продавать путевки из России в Грузию.



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