По меньшей мере три человека погибли, еще 19 получили ранения в результате обрушения строящегося здания в городе Сиануквиль на юго-западе Камбоджи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Некоторые люди, в основном строители, остаются под завалами, и точное число погибших пока не установлено. Ведутся поисково-спасательные работы", - говорится в заявлении полиции.

По сведениям местных властей, под обломками могут находиться еще порядка 30 человек. О причинах происшествия пока не сообщается.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!