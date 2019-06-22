https://news.day.az/world/1131249.html В Камбодже обрушилось строящееся здание
В Камбодже обрушилось строящееся здание
По меньшей мере три человека погибли, еще 19 получили ранения в результате обрушения строящегося здания в городе Сиануквиль на юго-западе Камбоджи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Некоторые люди, в основном строители, остаются под завалами, и точное число погибших пока не установлено. Ведутся поисково-спасательные работы", - говорится в заявлении полиции.
По сведениям местных властей, под обломками могут находиться еще порядка 30 человек. О причинах происшествия пока не сообщается.
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