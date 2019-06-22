Санкт-Петербург после мощного ливня вечером в пятницу затопило, сообщают очевидцы в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Некоторые автомобили наполовину уходят под воду, чтобы попытаться проехать. Затоплены оказались Лиговский проспект, Воздухоплавательная улица, Октябрьская набережная.

Как отмечает "Фонтанка.ру" со ссылкой на комитет здравоохранения северной столицы, вода просочилась в приемный покой Боткинской больницы, пациентов перенаправляют в другой корпус.

Также затопило один из торговых центров города на проспекте Большевиков. Местные жители отмечают, что вода просочилась в некоторые дома.

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