В Воронеже рабочий сорвался с крыши, а затем ему листом железа распороло брюшную часть.

Инцидент запечатлел видеорегистратор в одном автомобиле, который находился на парковке.

Как стало известно РЕН ТВ, скорая помощь приехала через 15 минут и забрала мужчину в больницу, передает Day.Az.

Пострадавший находился в шоковом состоянии, у него произошла большая потеря крови.

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