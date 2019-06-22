https://news.day.az/world/1131261.html Рабочий сорвался с крыши, а затем лист железа пробил ему живот - ВИДЕО
Рабочий сорвался с крыши, а затем лист железа пробил ему живот - ВИДЕО
В Воронеже рабочий сорвался с крыши, а затем ему листом железа распороло брюшную часть.
Инцидент запечатлел видеорегистратор в одном автомобиле, который находился на парковке.
Как стало известно РЕН ТВ, скорая помощь приехала через 15 минут и забрала мужчину в больницу, передает Day.Az.
Пострадавший находился в шоковом состоянии, у него произошла большая потеря крови.
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