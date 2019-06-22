Двухмоторный самолет King Air потерпел крушение в северной части американского штата Гавайи, девять человек, находившихся на борту, погибли. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает департамент транспорта штата.

"С глубокой печалью департамент транспорта Гавайев сообщает, что на борту двухмоторного самолета King Air, который упал возле аэропорта Dillingham Airfield, было девять человек. Предположительно, никто не выжил", - говорится в официальном Twitter-аккаунте ведомства.

Как сообщает местный портал Hawaii News Now со ссылкой на источники в полиции, когда экстренные службы прибыли на место происшествия, самолет был полностью охвачен огнем. Дым от пожара можно было заметить за несколько миль от крушения. Как отмечает издание, пока неизвестно, когда произошла авария - во время взлета или посадки самолета. В районе, где произошла авиакатастрофа, ограничено движение автомобильного транспорта.

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