Американец напал на сотрудников службы безопасности аэропорта - ВИДЕО
В Сети появилось видео конфликта в американском аэропорту, в ходе которого мужчина напал на десяток сотрудников службы авиационной безопасности. Об этом сообщил телеканал ABC в пятницу, 21 июня.
Инцидент произошел утром во вторник, 18 июня, в международном аэропорту Финикс-Скай-Харбор в городе Финикс (штат Аризона). На кадрах видно, как мужчина проскакивает через металлодетектор на пункте предполетного досмотра. Он сбивает с ног одного из сотрудников, позже накидывается на других, передает Day.Az со ссылкой на iz.ru.
В итоге злоумышленника обезвредили. Им оказался 19-летний Тайлер Гарнер. Мужчину арестовали, предъявив обвинения в нарушении правил безопасности аэропорта и сопротивлении при задержании.
Как отмечает телеканал, в результате инцидента пострадали пять сотрудников воздушной гавани. Мотивы обвиняемого пока не известны.
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