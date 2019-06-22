https://news.day.az/world/1131312.html В Тбилиси задержали гражданина Армении
Среди задержанных в результате столкновений в Тбилиси есть гражданин Армении: Минас Минасян 1995 года рождения, который учится в Тбилиси. Как передает Day.Az, об этом сообщается на Facebook-странице посольства Армении в Грузии.
В Тбилиси задержали гражданина Армении
Среди задержанных в результате столкновений в Тбилиси есть гражданин Армении: Минас Минасян 1995 года рождения, который учится в Тбилиси. Как передает Day.Az, об этом сообщается на Facebook-странице посольства Армении в Грузии.
По решению суда Минас Минасян останется под арестом в течение 13 дней.
Согласно предварительной информации, Минас Минасян родом из Армавирской области Армении.
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