На север Италии обрушился шторм, который принес с собой проливные дожди и сильный град. Непогода затронула районы Турин-Чентрале, Турин-Норд и Сан-Мауро-Торинезе, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Последний наиболее пострадал от наводнения. В некоторых местах вода поднялась настолько, что затопила улицы и парковки. Ливневая канализация оказалась не готова к такому количеству осадков, сообщает портал Nuova Periferia.it.

Местные жители, которых ненастье "заперло" в своих квартирах, публикуют видео непогоды в социальных сетях, отмечая, что такого града в это время года на севере страны не случалось давно.

Ликвидацией последствий ливня сейчас занимаются коммунальщики, а пожарные и спасатели оказывают всю необходимую помощь населению.

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