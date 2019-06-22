Река, протекающая неподалёку от города Даджишань (провинция Цзянси, Китай), вышла из берегов, что привело к наводнению.

Улицы превратились в бушующие потоки, и когда местный житель Ли Ицзюнь услышал крики о помощи, он понял, что действовать надо быстро. Даже не думая о том, что он сам может погибнуть, мужчина бросился в воду и вытащил ребёнка. Не прошло и двух минут, как храбрец опять стал свидетелем несчастья и, снова рискуя жизнью, спас второго ребёнка, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Ли оказался ещё и скромником, ведь он не согласен, когда его называют героем. Мужчина уверен, что так должен поступать любой человек, увидевший, что кому-то требуется помощь.

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