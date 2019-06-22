Жители Пальма-де-Майорки попросили власти ограничить число туристов
В Испании жители Пальма-де-Майорки и местные общественные организации попросили городские власти ограничить количество круизных лайнеров и число туристов, которые могут находиться в их городе одновременно. Об этом сообщает "ЕвроПульс", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Активисты предлагают разрешить заходить в порт города только одному круизному судну в день, а число туристов просят сократить до четырех тысяч (большие лайнеры могут привозить до 3-3,5 тысяч пассажиров за раз).
Согласно исследованию Европейской федерации по вопросам транспорта и охраны окружающей среды, Пальма-де-Майорка занимает второе место среди европейских портовых городов по уровню загрязнения воздуха после Барселоны. В основном это "вина" лайнеров и прогулочных катеров.
Водный транспорт выбрасывает в атмосферу опасные для здоровья человека газы и микрочастицы пыли, пишет издание.
Активисты оформили петицию, которая за несколько дней собрала больше восьми тысяч подписей. Если ее поддержат десять тысяч человек, обращение будут рассматривать в городском совете.
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