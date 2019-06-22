Несколько приступов астмы произошли в ночь на субботу у народной артистки России Лидии Федосеевой-Шукшиной, она госпитализирована. Об этом сообщила ТАСС дочь актрисы Ольга Шукшина, передает Day.Az.

"С утра раздался звонок, звонила мама, сказала, что у нее был приступ [астмы] ночью и не один. Поскольку я сейчас в дальнем Подмосковье, было принято решение вызвать скорую, была оказана первая помощь, и она уже, я думаю, в руках врачей", - сказала Ольга Шукшина ТАСС, добавив, что сейчас едет к матери.

Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года. Она снималась в фильмах "Сверстницы", "Печки-лавочки", "Калина красная" и других. В 1984 году ей было присвоено звание Народной артистки РСФСР.

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