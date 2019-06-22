Пожар возник на фабрике, производящей текстильную продукцию и материалы из пластика, четыре человека погибли, шесть получили ранения. Об этом сообщает газета Daily Sabahсо ссылкой на канцелярию губернатора, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Фабрика, на которой произошел пожар, находится в районе Бююкчекмедже. По данным канцелярии губернатора, пожарным удалось спасти 20 рабочих, которые оказались заблокированными на крыше здания. Когда пожар был потушен, внутри были найдены тела четырех иностранных рабочих. Еще двое рабочих, тоже иностранцев, были госпитализированы. В больницу были доставлены и четверо пострадавших пожарных.



Причина возгорания не известна, в связи с этим власти проводят расследование. Около 15 работников фабрики доставлены в полицейский участок для дачи показаний.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!