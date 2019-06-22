Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев в эфире программы "Он и она" на канале "ТВ Центр" рассказал, что продолжает лечение опухоли мозга, ставшей причиной его ухода из спорта в 2010 году, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Депутат рассказал, что дважды перенес операцию. Однако ему до сих пор приходится бороться с "условно смертельным" заболеванием.

"В Германии не доделали до конца. В итоге и дома профессор, который делал вторую операцию, тоже не смог полностью вычистить опухоль, потому что там проходят важнейшие сосуды головного мозга. Он принял правильное решение, не стал рисковать", - рассказал Валуев.

Парламентарий признался, что продолжает каждый месяц проходить терапию.



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