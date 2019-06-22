Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Тихом океане у берегов американского штата Орегон. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Толчки были зафиксированы в субботу в 13.00 по времени UTC в 335 километрах к юго-востоку от города Банден. Очаг располагался на глубине 10 километров.

О жертвах и пострадавших не сообщается.



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