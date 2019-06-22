Американский раннинбек "Нью-Йорк Джетс" Левеон Белл, выступающий в Национальной футбольной лиге, заявил, что стал жертвой кражи. Сумма убытков оценивается в 1 млн долларов, информирует TMZ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, по словам спортсмена, 25 мая две женщины украли из его дома в штате Флорида одежду, обувь, часы, деньги и драгоценности. При этом Белл не смог описать, как они были одеты. Левеон заявил, что утром они лежали обнаженными в его постели.

В полицейском отчете указано, что Белл назвал женщин "своими подружками". В то время, когда спортсмен выходил из дома, девушки якобы лежали в его кровати без одежды. В итоге Левеон пожаловался, что лишился украшений. В частности, у него украли алмазный кулон с черной пантерой.

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