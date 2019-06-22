По меньшей мере четыре человека пострадали в субботу в Испании в результате взрыва на гидроэлектростанции. Об этом сообщила газета El Pais, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, инцидент произошел на ГЭС в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония). Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Инцидент случился в момент выполнения сварочных работ. Причины произошедшего пока не установлены.

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