Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам в рамках беседы у Белого дома, что Иран мог "очень быстро" достигнуть новых договоренностей с Вашингтоном по ядерной программе, если бы иранские представители пошли на переговоры с Вашингтоном.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он также отметил, что власти Ирана должны начать переговоры с США, если они хотят сделать свою страну "вновь богатой и процветающей".

Американский президент добавил, что США хотят "сделать Иран снова великим", что повторяет предвыборный лозунг Трампа "сделаем Америку снова великой". Однако он подчеркнул, что никаких улучшений не будет, в случае если Тегеран хочет получить ядерное оружие через 5-6 лет.

Отмечается, что Трамп снова раскритиковал разработанный в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, который США покинули 8 мая 2018 года. А также заявил о том, что вскоре будут приняты еще более жесткие санкции в отношении Ирана, поэтому их властям стоит серьезно задуматься, поскольку существующие санкции уже нанесли сильный ущерб экономике страны.

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