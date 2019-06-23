Президент США Дональд Трамп не отменял своего приказа о нанесении авиаудара по Ирану, а лишь приостановил его действие на данном этапе. Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал в субботу в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я никогда не отзывал [приказ о нанесении] удара по Ирану, как неправильно сообщается [в СМИ], я только не дал ему ходу на данном этапе!" - написал президент.

Иранские вооруженные силы сбили в четверг беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4. Соединенные Штаты в ответ, как утверждал в пятницу Трамп, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав ее непропорциональной действиям Тегерана.

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