https://news.day.az/world/1131532.html Бойня в мексиканском баре: неизвестные открыли огонь по посетителям, много погибших
Бойня в мексиканском баре: неизвестные открыли огонь по посетителям, много погибших
Пять человек погибли и шестеро получили ранения при нападении неизвестных преступников на бар в муниципалитете Гуадалупе в штате Сакатекас. Об этом сообщил в субботу телеканал Televisa, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Злоумышленники скрылись с места преступления, задержать их по горячим следам не удалось. Власти приступили к расследованию обстоятельств случившегося. Какой-либо информации о возможных мотивах расправы обнародовано не было.
Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое.
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