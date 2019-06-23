Полиция Нью-Йорка задержала по меньшей мере 70 человек, протестовавших у здания газеты New York Times. Как сообщает в субботу телеканал CNN, собравшиеся у офиса издания люди выражали недовольство освещением в СМИ климатических изменений, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации телеканала, задержанные причисляют себя к "международному движению Extinction Rebellion". CNN уточняет, что его участники борются с климатическими изменениями посредством мирных протестов, пытаясь "минимизировать риск исчезновения людей и экологической катастрофы". В сообщении телеканала подчеркивается, что на данный момент задержанным не предъявлены какие-либо обвинения.

В комментарии самой газеты, поступившем телеканалу, указывается, что редакция "полностью поддерживает право этой группы на выражение их точки зрения". "Нет ни одной другой национальной медиа-компании, которая посвящает столько же времени, сотрудников и ресурсов на то, чтобы в полной мере освещать тему изменений климата с целью дать читателям возможность понять ее", - приводит телеканал слова представителя издания.

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