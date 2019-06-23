Газета Washington Post со ссылкой на информированные источники сообщила, что президент США Дональд Трамп санкционировал проведение наступательных киберопераций на компьютерные системы Ирана, которые используются для управления пусками ракет, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам двух собеседников издания, кибератаки начались в четверг вечером силами киберкомандования США. Операции были разработаны ранее, на это ушли недели или даже месяцы, пишет газета. Пентагон предлагал прибегнуть к таким мерам сразу после нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

Такой вариант реакции на инцидент с американским беспилотником, который был сбит иранскими военными, согласуется с заявлениями Трампа о том, что Вашингтон не хочет человеческих жертв среди иранцев в результате ответа.

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