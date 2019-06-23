https://news.day.az/world/1131560.html В Камбодже обрушилось строящееся здание, много погибших и раненых
Как следует из заявления местных властей, пока неизвестно, сколько еще человек остаются под завалами, поисково-спасательные операции продолжаются, пишет газета.
В Камбодже обрушилось строящееся здание, много погибших и раненых
В результате обрушения строящегося здания в провинции Преа-Сиануквиль на юге Камбоджи погибли 18 человек, еще 24 человека пострадали. Об этом сообщает издание Khmer Times, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Полиция заявила, что обрушение произошло около 05.00 по местному времени.
Как следует из заявления местных властей, пока неизвестно, сколько еще человек остаются под завалами, поисково-спасательные операции продолжаются, пишет газета.
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