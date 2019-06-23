Генеральный секретарь Федерации бокса Афганистана Хамидулла Хамиди был застрелен в воскресенье утром в Кабуле. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает афганское агентство Khaama Press.

По данным источника, неизвестные боевики открыли огонь по Хамиди в квартале Хошал-Хан, информацию подтвердили в федерации бокса.

Отмечается, что Хамиди направлялся к своему офису. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за инцидент.

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