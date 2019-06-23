Начальник штаба армии Эфиопии Сеаре Меконнен был убит спустя несколько часов после попытки захвата власти в штате Амхара. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Меконнен получил ранение, когда намеревался помешать попытке переворота в штате.



По словам пресс-секретаря премьер-министра страны Биллен Сейюм, "ударный отряд" во главе с начальником службы безопасности штата Амхара Асамину Циге ворвался на заседание в правительственное здание в субботу днем и открыл стрельбу, в результате чего ранил главу штата Амбахиу Меконнена и другого высокопоставленного чиновника, которые скончались от полученных ран.

В тот же вечер начальник штаба армии Сеаре Меконнен и еще один генерал в отставке были убиты их телохранителем, сказала Сейюм, назвав это "скоординированной атакой", пишет агентство.



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