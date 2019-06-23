Один ребенок погиб и один получил ранения в результате взрыва мины в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии. Об этом сообщила сирийская газета "Аль-Ватан", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Десятилетний ребенок погиб, восьмилетний пострадал при взрыве наземной мины, оставленной террористической группировкой "Исламское государство" в районе деревни Абу Касаиб, входящей в состав города Талль-Хамис к юго-востоку от (города - ред.) Камышлы", - говорится в сообщении газеты.



Подобные инциденты в Сирии не редкость: террористы, покидая населенные пункты под натиском сирийской армии, закладывали взрывные устройства, часто в жилых домах.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!