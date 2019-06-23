Администрация президента США Дональда Трампа подтвердила, что американский лидер отправил личное послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Соответствующее заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс распространил в воскресенье пресс-пул Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Письмо было отправлено президентом [США Дональдом] Трампом, и обмен посланиями между двумя лидерами продолжается", - отмечается в заявлении.

Ранее в этом месяце Трамп сообщил, что получил послание от Ким Чен Ына. Глава Белого дома поблагодарил лидера КНДР за письмо, назвав послание "очень хорошим и очень теплым". 23 июня ЦТАК информировал, что Ким Чен Ын ознакомился с письмом американского президента, содержание которого лидер КНДР назвал отличным.

В 2018 году в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын провели первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был подписан совместный документ. Пхеньян, согласно этому документу, взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США состоялся в Ханое 27-28 февраля этого года. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать новый совместный документ.

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