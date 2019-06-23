Вспышка острого энцефалита в северо-восточном индийском штате Бихар за последние три недели унесла жизни уже более 145 человек. Об этом сообщает в воскресенье журнал India Todayсо ссылкой на медицинские службы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 128 погибших. Активнее всего заболевание распространяется в округе Музаффарпур. По информации врачей, всего в больницах в 16 округах штата на лечении сейчас находятся еще порядка 600 детей. Состояние части из них оценивается как критическое.

Причиной вспышки острого энцефалита медики называют сохраняющуюся в региона аномальную жару вкупе с высокой влажностью. При этом изначально симптомы заболевания специалисты принимали за признаки отравления плодами личи, предположительно, содержащими опасные для здоровья детей токсины.



С тех пор, как в конце 1970-х годов в Индии была зарегистрирована первая вспышка энцефалита, в Бихаре и соседнем штате Уттар-Прадеш умерли тысячи детей. До 2005 года считалось, что большинство смертей были вызваны японским энцефалитом - вирусом, который переносят комары. Однако в последнее десятилетие дети здесь умирали от других форм энцефалита, и врачи затрудняются сказать, чем конкретно они были вызваны.



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