https://news.day.az/world/1131628.html Продовольственную организацию ООН впервые возглавил китаец
Продовольственную организацию ООН впервые возглавил китаец
В воскресенье Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) выбрала нового генерального директора.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, впервые в истории им стал представитель Китая - Цюй Дунъюй. Бывший замминистра сельского хозяйства КНР получил 108 голосов из 191. Он проработает в этой должности четыре года с возможностью переизбрания.
41-я Конференция ФАО проходит в Риме, пишет РИА Новости. ФАО занимается воплощением решений международного сообщества в области продовольствия.
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