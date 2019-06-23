В воскресенье Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) выбрала нового генерального директора.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, впервые в истории им стал представитель Китая - Цюй Дунъюй. Бывший замминистра сельского хозяйства КНР получил 108 голосов из 191. Он проработает в этой должности четыре года с возможностью переизбрания.

41-я Конференция ФАО проходит в Риме, пишет РИА Новости. ФАО занимается воплощением решений международного сообщества в области продовольствия.

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