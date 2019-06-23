В городе Каменске-Шахтинском, расположенном в Ростовской области, проводы призывников в армию закончились травмированием одной из провожающих. Инцидент, произошедший в минувшую субботу, 22 июня, попал на видео, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Автобусы с молодыми людьми, призванными на срочную службу, выехали из ворот военного комиссариата.

После того, как проехало первое транспортное средство девушка вышла на проезжую часть, чтобы снять происходящее на камеру смартфона, и не заметила второй автобус, который сбил и переехал ее.

Как утверждают местные СМИ, девушка получила серьезные травмы обеих ног

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