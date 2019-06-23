https://news.day.az/world/1131638.html Аварийную посадку пожарного самолета сняли на видео
Аварийную посадку пожарного самолета сняли на видео
В субботу, 22 июня, пожарный самолет Lockheed L-188C(AT) Electra, принадлежащий компании Air Spray, занимающейся тушением возгораний с воздуха совершил аварийную посадку в аэропорту Ред Дир (Red Deer Regional Airport) в канадской провинции Альберта.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, экипаж сообщил о неисправности шасси и вынужденном решении садиться на "брюхо".
Аварийное воздушное судно встречали сотрудники экстренных служб воздушной гавани, а один из очевидцев запечатлел момент приземления четырехмоторного самолета.
В итог все прошло благополучно, и никто из четырех человек, находившихся на борту, не пострадал.
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