В Стамбуле завершилось голосование на повторных муниципальных выборах. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Сразу после завершения голосования начинается подсчет голосов.

Напомним, что сегодня в Стамбуле проходили повторные муниципальные выборы. Основная конкуренция идет между кандидатом от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йлдырымом и кандидатом от оппозиционной Народно-республиканской партии Экремом Имамоглу.

Отметим что, ЦИК Турции 17 апреля официально объявил итоги муниципальных выборов в Стамбуле. Кандидат на пост главы муниципалитета Стамбула от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу набрал 4,169 миллиона голосов избирателей, в то время как кандидат от ПСР Бинали Йылдырым - 4,156 миллиона голосов.

Ранее ЦИК Турции выдал мандат Имамоглу на пост главы муниципалитета Стамбула.

Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции официально обратилась в ЦИК страны для проведения повторных выборов в Стамбуле.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал ранее, что итоги муниципальных выборов в Стамбуле могут быть аннулированы.

Президент Турции заявил, что итоги выборов в Стамбуле почти полностью были сфальсифицированы. По его словам, для выявления виновников правящая партия обратилась в ЦИК.

Глава государства добавил, что ПСР не допустит обмана избирателей.

ПСР заявляла, что представила факты о фальсификации 11 тысяч голосов избирателей в Стамбуле в пользу кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу.

31 марта в Турции состоялись муниципальные выборы, в которых приняли участие партии "Сеадет" (SP), "Независимая партия Турции" (Bağımsız Türkiye Partisi), Коммунистическая партия Турции (Türkiye Komünist Partisi), "Партия родины" (Vatan Partisi), "Партия великого единства" (Büyük Birlik Partisi), "Hür Dava Partisi", "Народно-республиканская партия" (Cumhuriyet Halk Partisi), "Партия справедливости и развития" (Adalet ve Kalkınma Partisi), "Демократическая партия" (Demokrat Parti), "Партия националистического движения" (Milliyetçi Hareket Partisi), "İYİ Parti", "Демократическая партия народов" (Halkların Demokratik Partisi) и "Демократическая левая партия" (Demokratik Sol Parti).

Напомним, что в целом по стране на муниципальных выборах коалиция ПСР и Партии националистического движения набрала 51,67 процента голосов избирателей.

По итогам выборов, мэром Анкары стал кандидат от Народно-республиканской партии (Cumhuriyet Halk Partisi) Мансур Яваш.

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