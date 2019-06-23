Новая ядерная сделка с Ираном может быть как двусторонней, так и многосторонней, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мне все равно, какого рода сделка эта будет. Это может быть отдельная (сделка между США и Ираном - ред.), может быть включающей всех. Все, что приведет к результату: у них не должно быть ядерного оружия", - заявил Трамп.



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