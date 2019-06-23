https://news.day.az/world/1131671.html Трамп рассказал о возможности новой ядерной сделки с Ираном
"Мне все равно, какого рода сделка эта будет. Это может быть отдельная (сделка между США и Ираном - ред.), может быть включающей всех. Все, что приведет к результату: у них не должно быть ядерного оружия", - заявил Трамп.
Трамп рассказал о возможности новой ядерной сделки с Ираном
Новая ядерная сделка с Ираном может быть как двусторонней, так и многосторонней, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мне все равно, какого рода сделка эта будет. Это может быть отдельная (сделка между США и Ираном - ред.), может быть включающей всех. Все, что приведет к результату: у них не должно быть ядерного оружия", - заявил Трамп.
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