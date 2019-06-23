Автомобиль въехал в группу из шести велосипедистов на шоссе Птолемаида-Ардасса возле города Козани на севере Греции. Об этом сообщает местный сайт kozan.gr, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Двое велосипедистов погибли, четверо получили серьезные ранения. Они доставлены в местную больницу.

ДТП произошло во второй половине дня в воскресенье.



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