https://news.day.az/world/1131672.html В Греции автомобиль въехал в группу велосипедистов, есть погибшие
ДТП произошло во второй половине дня в воскресенье.
В Греции автомобиль въехал в группу велосипедистов, есть погибшие
Автомобиль въехал в группу из шести велосипедистов на шоссе Птолемаида-Ардасса возле города Козани на севере Греции. Об этом сообщает местный сайт kozan.gr, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Двое велосипедистов погибли, четверо получили серьезные ранения. Они доставлены в местную больницу.
ДТП произошло во второй половине дня в воскресенье.
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