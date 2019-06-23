Автомобиль въехал в группу из шести велосипедистов на шоссе Птолемаида-Ардасса возле города Козани на севере Греции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает местный сайт kozan.gr.

Двое велосипедистов погибли, четверо получили серьезные ранения. Они доставлены в местную больницу.

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