По-настоящему фантастическую ночь сегодня пережил Санкт-Петербург - там прошел уже легендарный праздник выпускников "Алые паруса". Он собрал на берегах Невы почти полтора миллиона человек. Среди них почти сто тысяч - школьники со всей страны, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

После поздравлений от популярных исполнителей сцена превратилась в огромную палубу. И тут началась настоящая сказка: перед гостями возник Петр Первый, который осмотрел созданный им Петербург. Из воды вышли 33 богатыря. И, наконец, под разводными мостами прошел тот самый бриг с алыми парусами.

Для нового брига "Россия" праздник стал дебютом. Сам же бал в этом году отмечает большую дату - его возобновили 15 лет назад. Фонтаны огня гремели над Невой почти полчаса - белые ночи стали еще светлее. А шоу стало самым грандиозным за всю свою историю.

Праздник выпускников "Алые паруса" - одно из самых масштабных и знаковых событий для российских школьников - является визитной карточкой Санкт-Петербурга и рекомендован к посещению в 20 европейских странах.

Впервые Ленинградский выпускной бал состоялся в 1968 году и проводился на протяжении 11 лет, после чего от проведения торжественного мероприятия отказались. Традицию удалось возродить только в 2005 году по инициативе Пятого канала и Акционерного банка "Россия" при поддержке правительства Санкт-Петербурга.

Торжества завершаются ночным шоу на воде, главным событием которого становится проход корабля под парусами алого цвета вдоль набережных. В этом году символом мечты для выпускников стал двухмачтовый бриг "Россия", движение которого сопровождалось водным перформансом, фейерверками и световым шоу.

Новый бриг "Россия" был построен специально для праздника петербургских выпускников. Парусник имеет длину 50 м, ширину 7,6 м и высоту бортов 5 м. Размер 18 алых парусов "России" - около 900 кв. м, что позволяет кораблю развивать скорость до 16 узлов - максимальной отметки для кораблей подобного класса.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!