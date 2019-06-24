В Челябинске после ссоры во дворе водитель сбил двоих пьяных мужчин. Жуткое видео наезда появилось в Сети.

На кадрах ролика видно, как двое мужчин выходят из подъезда. Жители двора наблюдают за этим из окон. Очевидно, начало конфликта осталось за кадром, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как только двое мужчин вышли на середину двора, на них на полной скорости едет автомобиль ВАЗ. Водитель целенаправленно сбивает оппонентов и пытается скрыться. Однако уехать ему не удается. Ужасно, но его авто "забуксовало" на одном из пострадавших. Разъяренный водитель же продолжает жать на педаль газа.

Шокированные очевидцы кричат другим находящимся во дворе скорее убегать.

Как сообщает Ura.ru, водитель уже задержан.

"Данный факт зарегистрирован, в настоящее время проводится проверка", - сообщили в местном управлении МВД. В каком состоянии находятся пострадавшие, не уточняется.

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