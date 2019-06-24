https://news.day.az/world/1131792.html Момент взрыва в воинской части Казахстана попал на камеры - ВИДЕО
Момент взрыва в воинской части Казахстана попал на камеры - ВИДЕО
Очевидцы сняли на видео момент взрыва на территории воинской части в Туркестанской области Казахстана. На кадрах виден огромный "гриб", после чего раздается ещё один взрыв, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
Сейчас из домов, расположенных рядом с воинской частью, эвакуируют местных жителей. При этом о пострадавших и погибших не сообщалось.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре