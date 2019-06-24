Очевидцы сняли на видео момент взрыва на территории воинской части в Туркестанской области Казахстана. На кадрах виден огромный "гриб", после чего раздается ещё один взрыв, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Сейчас из домов, расположенных рядом с воинской частью, эвакуируют местных жителей. При этом о пострадавших и погибших не сообщалось.

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