В Турции задержали десятки военных
В рамках борьбы с террористической организацией FETO (движение Фетхуллаха Гюлена) в ВС Турции задержаны 32 офицера. Как передает Day.Az, об этом пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что задержанные являлись сотрудниками различных военных структур и имели тесные контакты с террористами FETO.
Отметим, что в последний раз в рамках борьбы с террористическим движением FETO были задержаны 249 сотрудников министерства иностранных дел.
Напомним, что Фетхуллах Гюлен и его сторонники обвиняются в попытке военного переворота в Турции.
В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.
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