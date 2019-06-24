Неизвестный в центре Москвы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счета. Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный похитил у Шенена телефон марки Apple неподалеку от здания факультета архитектуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Затем через приложение Apple Pay злоумышленник списал с банковских карт гендиректора Chanel деньги. Общая сумма ущерба составила более 2 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Представитель пресс-службы ГУ МВД по Москве подтвердил ТАСС факт инцидента, не раскрыв личных данных пострадавшего. "Происшествие случилось 22 июня. У гендиректора одной из организаций украли телефон за 103 тыс. 900 рублей в центре Москвы. После этого через приложение Apple Pay с банковских счетов пострадавшего списали почти 2 млн рублей. По факту случившегося начата доследственная проверка", - сказали в пресс-службе.

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