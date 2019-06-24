Число пострадавших из-за ЧП в воинской части на юге Казахстана увеличилось до 31. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил советник акима (губернатора) Туркестанской области Сакен Калкаманов.

Ранее пресс-служба министерства обороны Казахстана сообщила, что на одном из арсеналов, расположенном рядом с населённым пунктом Арысь Туркестанской области, где проживают 44,3 тысячи человек, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Началась эвакуация населения из домов, расположенных около воинской части. До этого власти региона сообщали о 23 пострадавших в результате ЧП.

"По данным областного управления здравоохранения, на сегодняшний день в медицинские учреждения области поступил 31 пострадавший. Окончательные данные уточняются", - написал Калкаманов на своей странице в Facebook.

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