Португальский футболист Криштиану Роналду отблагодарил сотрудников курорта Коста-Наварино, на котором он семь дней отдыхал с семьей, огромными чаевыми, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По данным Corriere dello Sport, сутки пребывания в этом райском месте обходились спортсмену в 8 тысяч евро. При этом по окончании отпуска он оставил сотрудникам Коста-Наварино "на чай" целых 20 тысяч евро.

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