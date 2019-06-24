https://news.day.az/world/1131931.html Щедрый Роналду оставил работникам греческого курорта чаевые в 20 тысяч евро - ВИДЕО
Щедрый Роналду оставил работникам греческого курорта чаевые в 20 тысяч евро - ВИДЕО
Португальский футболист Криштиану Роналду отблагодарил сотрудников курорта Коста-Наварино, на котором он семь дней отдыхал с семьей, огромными чаевыми, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
По данным Corriere dello Sport, сутки пребывания в этом райском месте обходились спортсмену в 8 тысяч евро. При этом по окончании отпуска он оставил сотрудникам Коста-Наварино "на чай" целых 20 тысяч евро.
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