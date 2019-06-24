Два истребителя Eurofighter бундесвера столкнулись в воздухе и потерпели крушение в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило издание Focus.

По данным портала, пилотам удалось катапультироваться, их местоположение пока неизвестно.

Многоцелевые истребители четвертого поколения Eurofighter стоят на вооружении ВВС Великобритании, Германии, Италии, Испании, Саудовской Аравии, Австрии и Омана.

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