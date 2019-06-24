Президент США Дональд Трамп призвал страны-импортеры нефти самостоятельно обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе, соединяющем Оманский и Персидский заливы, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Китай получает через (Ормузский) пролив 91% своей нефти, Япония - 62%, у многих других стран подобные объемы. Так почему мы охраняем судоходные линии для других стран (уже много лет) за нулевую компенсацию. Все эти страны должны сами охранять свои суда", - написал Трамп в Twitter.

Президент отметил, что сами США более не нуждаются в Ормузском проливе как в нефтеносном маршруте, поскольку стали крупнейшим экспортером энергоносителей в мире.

Ранее иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет.

США и Великобритания обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными.

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма".

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