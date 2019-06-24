Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что обсудил в ходе встречи с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в Джидде морскую безопасность в Ормузском проливе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее саудовское агентство новостей SPA сообщило, что король Салман принял в понедельник в Джидде госсекретаря США Майка Помпео, который приехал в королевство в рамках своего турне по странам Персидского залива на фоне обострения отношений с Ираном. По информации агентства, Аль Сауд и Помпео "обсудили стратегические отношения между двумя дружественными странами, а также недавние события на региональной и международной аренах".

"Сегодня провели продуктивную встречу с королем Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, на которой обсудили эскалацию напряженности в регионе и необходимость обеспечить безопасность на море в Ормузском проливе. Свобода судоходства первостепенна", - написал Помпео в Twitter.

В минувшее воскресенье Помпео сообщил, что отправляется в Саудовскую Аравию и ОАЭ для проведения переговоров в связи с ситуацией вокруг Ирана. Он упомянул, что планирует обсудить возможность "создания глобальной коалиции" против Тегерана.

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